Конкретных наработок по перспективам саммита «пятёрки» СБ ООН нет — Песков
Москва, 3 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН остаётся на повестке дня. Об этом 3 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что конкретных наработок по перспективам этой встречи пока нет.
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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года инициативу проведения встречи лидеров «пятёрки» СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) выдвинул президент РФ Владимир Путин. Все страны выразили готовность принять участие во встрече.
В декабре 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что параметры встречи постоянных членов Совета безопасности ООН только обсуждаются, говорить о чём-то конкретном пока рано.
Напомним, 3 января 2022 года лидеры пяти ядерных держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны.