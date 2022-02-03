Москва, 3 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН остаётся на повестке дня. Об этом 3 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Читайте также: В Китае заявили о заинтересованности в созыве саммита «пятерки» Совбеза ООН

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что конкретных наработок по перспективам этой встречи пока нет.

«Сама по себе тема саммита «пятёрки» остаётся на нашей повестке дня, но в прикладном плане результатов по определению возможных перспектив этой встречи нет», — уточнил Песков.

Ранее по теме: Песков заявил о возросшей актуальности саммита «пятёрки» СБ ООН

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года инициативу проведения встречи лидеров «пятёрки» СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) выдвинул президент РФ Владимир Путин. Все страны выразили готовность принять участие во встрече.

В декабре 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что параметры встречи постоянных членов Совета безопасности ООН только обсуждаются, говорить о чём-то конкретном пока рано.

Напомним, 3 января 2022 года лидеры пяти ядерных держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны.