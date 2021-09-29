Нью-Йорк, США, , 01:43 — REGNUM Китай заинтересован в скорейшем проведении саммита пятерки постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания), заявил 28 сентября журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь Fmprc.gov.cn

«Мы очень хотим, чтобы такой саммит прошел как можно скорее, потому что у нас так много глобальных проблем. У нас много проблем в сфере мира и безопасности, у нас есть другие вызовы», — сказал китайский дипломат.

Он напомнил, что саммит «пятёрки» ранее предлагали провести Россия, и Китай, и Франция. В настоящее время по этому вопросу идут дискуссии, стороны изучают возможность проведения встречи.

Как сообщал 25 сентября глава МИД России Сергей Лавров, работа по подготовке к саммиту «пятерки» СБ ООН, который может состояться для «начала в онлайн-формате», возобновляется.

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