Москва, , 15:24 — REGNUM На сегодняшний день пока нет никаких подвижек в подготовке к проведению саммита «пятёрки» Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаг ООН

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«С согласованием [саммита] пока продвинуться не удается», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что в нынешней ситуации актуальность проведения этой встречи только возрастает.

«Мы каждый раз подчёркиваем актуальность этой встречи. Более того, ход развития событий, степень накала, которая сейчас есть, конфронтационного накала в том числе, она делает такую встречу еще более актуальной. Мы убеждены в этом», — добавил пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года инициативу проведения встречи лидеров «пятёрки» СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) выдвинул президент РФ Владимир Путин. В сентябре французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что саммит стран — постоянных членов Совбеза ООН по контролю над вооружениями предлагает созвать Франция. Китай это предложение поддержал.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что работа по подготовке к саммиту «пятерки» СБ ООН, который может состояться «для начала в онлайн-формате», возобновляется.