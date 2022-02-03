Сеул, 3 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к Национальному собранию (парламенту) страны с просьбой как можно скорее одобрить законопроект о дополнительном бюджете, призванный помочь малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

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Данную просьбу президент озвучил 3 февраля в ходе встречи со старшими помощниками.

По словам Муна, «скорость жизненно важна» для этого бюджета, поскольку он направлен на оказание экстренной поддержки малому бизнесу.

Напомним, что предложение по поводу принятия дополнительного бюджета в размере 14 трлн вон (~$11,8 млрд) было внесено в Национальное собрание (парламент) в январе текущего года.

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Из предлагаемого бюджета 11,5 трлн вон (~$9,5 млрд) будет выделено на поддержку предпринимателей и микропредприятий, пострадавших от ужесточения антивирусных мер.