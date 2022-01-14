Сеул, , 14:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи может принять дополнительный бюджет, направленный на поддержку малого бизнеса, который несёт убытки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление вице-премьера, министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, соответствующая возможность появилась благодаря тому, что в 2021 году дополнительные налоговые поступления составили 10 трлн вон (~$8,4 млрд).

Правительство планирует представить законопроект о дополнительном бюджете в размере 14 трлн вон (~$11,8 млрд) в Национальное собрание (парламент) до новогодних праздников по лунному календарю, которые будут отмечаться с 31 января по 2 февраля.