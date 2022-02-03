Минск, 3 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск. Об этом 3 февраля говорится в сообщении российского военного ведомства.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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Отмечается, что Шойгу вместе с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным проведут проверку сил реагирования Союзного государства и проинспектируют выполнение задач военнослужащими двух стран.

«Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость — 2022», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе визита Шойгу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, ознакомится с экспозицией мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и возложит венок к Вечному огню.

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