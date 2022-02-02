Минск, , 10:03 — REGNUM На белорусских полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский» начался этап боевого слаживания подразделений вооружённых сил Белоруссии с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа (ВВО), прибывшими из России для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На учениях Mil.ru

пресс-служба Минобороны РФ «С мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчётами, расчётами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения».

Российские и белорусские подразделения в ходе этапа боевого слаживания в единых боевых порядках отрабатывают различные приёмы и способы ведения боевых действий, в том числе — вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооружёнными формированиями.

Целями боевого слаживания является достижение высокого уровня готовности подразделений к совместным действиям.

Напомним, на первом этапе, который завершится 9 февраля, на территорию Белоруссии осуществляется передислокация войск ВВО, создание единой группировки и организация обороны, в том числе силами ПВО, важных государственных и военных объектов, а также государственной границы.

С 10 по 20 февраля на полигонах Белоруссии пройдёт второй этап проверки — совместные учения «Союзная решимость-2022». Цель учений — отработка действий по пресечению и отражению внешней агрессии, а также защите интересов Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, единая система управления войсками организована подразделениями Восточного военного округа России в Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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