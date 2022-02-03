Сеул, 3 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 415 человек. Об этом 3 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 3 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 641 667 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 693 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 997 129 человек. Уровень полной вакцинации составил 85,7%.

«Бустерную» дозу получили 10 609 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 27 267 684 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 22 907 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 907 214.

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