Сеул, , 04:07 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки вновь выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 22 907 человек. Об этом сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

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Из них 22 773 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Прошлый рекордный показатель по заболеваемости был выявлен в Южной Корее накануне — тогда выявили 20 270 зараженных. При этом число пациентов, находящихся в критическом состоянии, продолжает стабильно снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 907 214. Также за минувшие сутки в стране скончались 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6 812 человек.