Иерусалим, 3 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Конфронтация между Россией и Украиной в ближайшее время вред ли перерастёт в вооружённый конфликт. В этом уверен министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

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«На данный момент наша оценка такая: в ближайшее время мы не увидим насильственной конфронтации. Я также не думаю, что там вот-вот начнётся мировая война», — заявил новостному порталу Axios глава израильского МИД.

Такое заявление Лапид сделал на фоне публичных предупреждений, которые в последние недели делает администрация президента США Джозефа Байдена, о том, что наращивание российской военной мощи на границе с Украиной может привести к вторжению в любой момент.

Израильские источники из числа официальных лиц сообщили, что 31 января в телефонной беседе с Лапидом госсекретарь США Энтони Блинкен второй раз за последние недели попросил Израиль передать России сигнал о необходимости деэскалации вокруг Украины. Лапид планирует поговорить об этом «со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшие дни».

Глава МИД отметил, что находится в достаточно трудном положении, поскольку Израиль поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.

«Мы, как ни одна другая страна, обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса», — подчеркнул израильский министр.

Он также выразил обеспокоенность тем, что российско-украинский кризис может отвлечь внимание мирового сообщества от венских переговоров по вопросам восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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«Мы бы хотели, чтобы США уделили этому вопросу гораздо более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные вещи», — указал глава МИД Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что угрозы полномасштабного наступления на Украину со стороны России нет. Он подчеркнул, что не видит «каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину», добавив, что это было бы «невозможно даже физически». Данилов предложил пишущим про готовящееся «вторжение» «снизить накал вокруг ситуации с безопасностью», назвав сообщения в СМИ на эту тему «военной беллетристикой».