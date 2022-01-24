Киев, 24 января 2022, 21:28 — REGNUM Угрозы полномасштабного наступления на Украину со стороны России нет, сообщил 24 января журналистам секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»
По итогам совещания СНБО он сказал, что не видит «каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину», добавив, что это было бы «невозможно даже физически».
Он предложил пишущим про готовящееся «вторжение» «снизить накал вокруг ситуации с безопасностью», назвав сообщения в СМИ на эту тему «военной беллетристикой».
Читайте ранее в этом сюжете: Боррель заявил, что Россия пока не будет нападать на Украину