Сеул, 3 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 136 человек.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 5192.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 22 907 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 907 214.

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