Пекин, 2 февраля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине 1 февраля, выявили 32 человека, результаты тестирования которых на коронавирус оказались положительными. Это следует из опубликованного 2 февраля заявления оргкомитета Игр.

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Всего 1 февраля в аэропорт Пекина прибыло 1759 человек. 815 из них являются спортсменами и официальными лицами, 944 человек — «представителями других заинтересованных сторон».

ПЦР-тестирование, проводимое в аэропорту и отеле Олимпийской деревни, выявило среди новоприбывших 32 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. При этом среди спортсменов и официальных лиц таких оказалось лишь девять. Среди «представителей заинтересованных сторон» — 23.

Все тесты на коронавирус представителей российских команд, прибывших в этот день в Пекин, показали отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго накануне открытия Олимпиады в Пекине сдал положительный тест на коронавирус.

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