Пекин, , 05:29 — REGNUM Эстафета огня зимних Олимпийских игр 2022 года стартовала в столице Китая, городе Пекине. Об этом 2 февраля сообщает оргкомитет Олимпиады.

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Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере Пекина. Эстафета олимпийского огня стартовала в 09:16 по местному времени (04:16 мск), она была сокращена в связи с эпидемиологической обстановкой и продлится три дня. За это время огонь Олимпиады побывает во всех кластерах Олимпийских игр, а также на Великой китайской стене.

В передаче олимпийского огня примут участие роботы-амфибии и подводные роботы. Факел для эстафеты был назван «Летящий», он выполнен в виде спиральной конструкции, на его передней части нанесена эмблема Олимпийских игр. Вечером 4 февраля его доставят в Пекин, на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

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