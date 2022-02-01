Санкт-Петербург, 1 февраля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей оставили негодующие отклики из-за ввода новых ограничений в Санкт-Петербурге, касающихся несовершеннолетних. Корреспондент ИА REGNUM изучил реакцию комментаторов на очередное постановление Смольного.

Иван Шилов ИА REGNUM Кроссовки на гвозде

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Напомним, документ предусматривает с 2 по 13 февраля перевод учеников старших классов всех средних учебных заведений на дистанционное обучение, а также запрет на посещение детьми фуд-кортов и других точек общепита, а также торговых центров и розничных непродовольственных магазинов. Пользователи социальных сетей активно обсуждают меры правительства Санкт-Петербурга.

Многие пользователи проигнорировали тот факт, что учащиеся с 1-го по 6-й классы продолжают учиться, как и раньше, в очном режиме. Удаленка в этот раз коснётся только старшеклассников. Матери и отцы выражали своё недовольство и указывали на невозможность оставить детей одних дома (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Нет извините, если я ушел с работы и сижу с 2мя детьми дома учусь, платите мне зарплату за это, опупели что ли вы там умники?» — возмущен Дмитрий И.

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Большая часть пользователей негативно восприняла информацию о запрете на посещение несовершеннолетними магазинов и заведений общественного питания. Ведь многие матери, сидя дома с малышами, ранее отправлялись старших детей за покупками в торговые комплексы или детские магазины. Теперь перед ними возникла новая проблема — на кого оставить маленького ребенка, чтобы, например, купить ему что-то из одежды. Да и как сделать это без личного присутствия детей.

«А ребенка куда я дену когда пойду в магазин, что значит нельзя несовершеннолетним посещать магазины кроме продовольственных, чинушники совсем свои мозги потеряли», — задаётся вопросом Серёга П.

Другие пользователи увидели в новых ограничениях меры, с помощью которых правительство Петербурга подталкивает к вакцинации подростков от коронавируса. Комментаторы предполагают, что сейчас многие заведения стали недоступны всем детям, а потом их смогут посетить только те, кто вакцинируется.

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Вместе с тем часть родителей пытается добиться отмены предыдущих ограничений, которые коснулись запрета на организованные занятия спортом. Соответствующее обращение к Смольному появилось на странице группы «Общественный уполномоченный по защите семьи» в социальной сети «ВКонтакте».

"Принимаемые антиковидные меры по тотальному закрытию спортшкол для здоровых детей (!) не имеют никакого отношения к защите здоровья. И только от нас с вами, от КАЖДОГО ИЗ НАС, зависит, вернут ли нашим детям спорт», — говорится в обращении.

Напомним, в отношении детей в Петербурге по 13 февраля действует запрет на посещение развлекательных и культурных организаций, кружков и секций. Помимо этого с 2 по 13 февраля к ним добавятся места общественного питания и непродовольственные розничные магазины. Школьники 7−11 классов на две недели уходят на дистанционное обучение.