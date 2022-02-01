Москва, 1 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудит с госсекретарём США Энтони Блинкеном реакцию Москвы на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ.

МИД России Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года

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Уточняется, что разговор глав внешнеполитических ведомств запланирован на 1 февраля.

«Основная тема — реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности», — цитирует РИА Новости представителя МИД РФ.

Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе предстоящих телефонных переговоров рассчитывает узнать у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова первоначальную реакцию России на ответ США по гарантиям безопасности.

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Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, эти переговоры будут «шагом» дипломатических усилий по ситуации вокруг Украины. При этом она добавила, что в Вашингтоне считают необходимым держать дверь дипломатических контактов с Россией всегда открытой.

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