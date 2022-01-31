Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 февраля проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила 31 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Белый дом

По её словам, эти переговоры будут «шагом» дипломатических усилий по ситуации вокруг Украины.

«Госсекретарь США завтра проведет разговор с главой МИД России Лавровым. Этот разговор станет следующим шагом в рамках наших дипломатических усилий и контактов», — заявила Псаки.

При этом она добавила, что в Вашингтоне считают необходимым держать дверь дипломатических контактов с Россией всегда открытой.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что США и их сателлиты пытаются подменить обсуждение требований России по стратегической безопасности вопросом «кризиса вокруг Украины».

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