Москва, 1 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Никаких нежелательных реакций нет у участников исследования назальной вакцины от COVID-19, разработанной центром имени Гамалеи. Об этом рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

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Она отметила, что пока добровольцы получили первую дозу препарата, второй компонент им введут через 21 день. Уже привито шесть добровольцев, всего их будет 100.

«Никаких нежелательных лекарственных реакций мы у них не регистрировали», — сказала Смолярчук РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Минздрав разрешил клинические испытания назальной вакцины от коронавируса. Они начались в конце января на базе четырёх медучреждений, включая Сеченовский университет.

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