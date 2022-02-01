Москва, 1 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, созванное по инициативе США, ожидаемо оказалось проявлением «мегафонной дипломатии». Об этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter.

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По словам дипломата, на заседании не было представлено ни одного факта, звучали только обвинения и беспочвенные утверждения. Так выглядит дипломатия США в её худшем проявлении.

«Как мы и ожидали, это был не более чем пиар-трюк, классический пример «мегафонной дипломатии», — констатировал Полянский.

Представитель России выразил признательность Китаю, который голосовал против проведения заседания, а также Габону, Кении и Индии, воздержавшимся от голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, США созвали заседание Совбеза ООН по вопросу кризиса на Украине, заявляя, что Россия получит возможность объяснить свои действия на границе с Украиной и обозначить возможный путь для дипломатического урегулирования кризиса. Российская сторона выступила против проведения заседания, указав, что обсуждение беспочвенных обвинений только усугубит напряжённость.

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