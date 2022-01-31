Нью-Йорк, США, , 21:09 — REGNUM Свой уход с заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя объяснил тем, что торопится на встречу. Это не демарш, подчеркнул российский дипломат.

Василий Небензя Russiaun.ru

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Покидая зал заседаний, что, отметим, произошло перед выступлением украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы, Небензя сказал:

«Хочу извиниться перед членами Совета — и не воспринимать мой уход как демарш тех стран, которые будут выступать после того, как предоставите им слово».

По словам Небензи, у него назначена встреча с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Переговоры проводятся в преддверии председательства РФ в СБ ООН, которое начинается 1 февраля.

Добавим, что посвящённое теме Украины заседание СБ ООН, которое состоялось сегодня, 31 января, не было запланировано заранее. Инициированное США, оно было поддержано на процедурном заседании Совбеза, причём Россия голосовала против.

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