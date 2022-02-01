Лондон, 1 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Так называемый скрытый вариант штамма коронавируса «Омикрон», подтип BA.2, вызывает близкие с изначальным штаммом симптомы. Об этом сообщает издание Express, ссылаясь на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Основные признаки заражения подтипом BA.2 — высокая температура, непрерывный кашель, утрата или изменение обоняния или вкуса. Исследователи не исключают, что позднее будут установлены и более специфичные симптомы. Вероятно, они будут отражать симптомы первого варианта, BA.1.

Специалисты рекомендуют при появлении перечисленных симптомов обратиться к врачу, сдать тест на коронавирусную инфекцию и изолироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, новую разновидность «Омикрона» BA.2 британское агентство по безопасности здравоохранения выделило на минувшей неделе. Пока это исследуемый вариант, названный «скрытым», так как его сложно отличить от разновидности BA.1.

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