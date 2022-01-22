Лондон, , 00:22 — REGNUM Новая разновидность штамма коронавируса «Омикрон», которой было присвоено обозначение BA.2, распространяется в Великобритании, 21 января сообщило на своем сайте Агентство по безопасности в сфере здравоохранения страны (UKHSA).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По предварительной информации, этот вариант «Омикрона» может быть еще более заразным, чем первоначальный тип. Первые случаи инфицирования BA.2 в мире были зафиксированы в Филиппинах. Больше всего фактов заражения новым видом «Омикрона» приходятся на Данию — 6,4 тысячи.

В Великобритании пока выявлено 426 подобных случаев, а всего в мире зарегистрировано 8 тысяч таких фактов. В UKHSA уточнили, что первый носитель BA.2 был обнаружен на британской территории 6 декабря 2021 года. Если в ближайшие недели распространение указанного вида коронавируса SARS-CoV-2 продолжится, то его могут отнести к «вариантам, вызывающим беспокойство», в число которых уже входят штаммы «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта» и «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что в мире может появиться штамм, который станет хуже «Омикрона».

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