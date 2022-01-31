Будапешт, 31 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Необходимости размещать в Венгрии дополнительные силы НАТО нет, заявил венгерский министр обороны Тибор Бенко на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Об этом сообщает 31 января Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

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Бенко отметил, что «в данный момент необходимость в размещении в Венгрии войск НАТО из других стран отсутствует».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бенко заявил о существенном военном потенциале Венгрии, благодаря которому нет нужды размещать в стране дополнительные подразделения НАТО. Венгрия сформировала необходимый потенциал, подчеркнул он.

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