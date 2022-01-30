30 января 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 18:25 — REGNUM Заявление министра обороны Венгрии Тибора Бенке о том, что его страна обладает существенным военным потенциалом, поэтому необходимости в размещении дополнительных подразделений Североатлантического альянса на территории республики нет, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 января в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг Венгрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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"Какими же надо было быть идиотами, чтобы поверить в дружбу с США и Западом! «Спасибо» предателям СССР. А эти восточно-европейские бывшие соцстраны тоже напрасно надеются на «любовь и дружбу» с НАТО. Они им нужны только для того, чтобы строить козни против России. После уничтожения СССР, уничтожение России как государства — вот их истинная цель», — считает Мария В.

Многие пользователи пришли к выводу, что Америка и её союзники так долго и упорно насаждали всему миру мысль о том, что Россия якобы вот-вот нападёт на бедную Украину только лишь для того, чтобы закрепиться в Европе и не потерять на её территории власть.

«Вот и весь смысл военной истерии — нарастить контингент в Европе, чтобы давить на лидеров европейских стран в целях продвижения американских интересов без учёта интересов жителей этих государств. Кому-то ещё не ясно, что реальная диктатура исходит от США?» — обращается Алина З.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Венгрия является показательным примером того, как страны начинают чувствовать угрозу своей государственности не со стороны России, а как раз таки от своих «союзников» по НАТО.

«Американцы готовы «поставить на уши» весь мир ради своей гегемонии, что, в общем, понятно. Но за что должны умирать (в войне с Россией) европейцы? Почему немцы, французы, итальянцы и венгры должны отдавать свои жизни ради гегемонии США? Что они сами-то с Россией не поделили? По-моему, без Америки мы бы дружили», — подозревает Андрей К.

Часть людей указывает на то, что Венгрия противится наращиванию сил НАТО, потому что не видит для себя в этом выгоды, а значит, Америке и, судя по всему, Украине стоит сделать Будапешту такое предложение, от которого он попросту не сможет отказаться.

«Венгры вежливо сказали: «Мы не хотим кормить натовскую свору и быть мишенью для российских ракет. Ну если только Украина отдаст Венгрии Закарпатье, то, может быть, тогда они подумают, а пока что неинтересно», — пишет Надежда С.

Ряд пользователей указывает на то, что раз Россия так и не напала на Украину, то и в росте численности сил НАТО в Европе больше нет никакого смысла. Тем не менее США и Украина всё ещё хотят получить какую-то выгоду из сложившейся ситуации.

Акелла промахнулся Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР

«Да хватит уже расчёсывать болячку. Ясно, что декабрьский «ультиматум» провалился и плешивый Акелла не просто промахнулся, а обгадился. НАТО на Украине уже не будет, и это всем ясно», — поделилась своим мнением Мариам И.

«Пройдёт время, и когда все успокоятся, то с Украины, наверное, попросят денежки за поставленное вооружение? Так-то нехилая сумма набегает. Но отдавать-то чем они будут? Зеленским? А кому он нужен? Тогда, получается, единственный товар на Украине, который остался, — земельные территории», — заметил Юрий К.

Напомним, 29 января министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил о том, что его страна обладает существенным военным потенциалом, поэтому необходимости в размещении дополнительных подразделений Североатлантического альянса на территории республики нет. Ранее президент США Джозеф Байден разрешил Пентагону повысить готовность американских вооружённых сил для оказания помощи союзникам Вашингтона по НАТО в случае такой необходимости.