Луганск, 31 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В рамках обмена удерживаемыми из-за конфликта в Донбассе лицами Луганская Народная Республика (ЛНР) требует от властей Украины возвращения 47 человек. Об этом 31 января заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

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«Сейчас ЛНР требует возвращения 47 человек, которые совершенно точно находятся в украинских застенках. Мы работаем над их возвращением домой», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также глава ЛНР указал, что у украинского президента Владимира Зеленского в течение более чем года лежит проект указа о помиловании 13 человек из списка, который был передан в связи с обменом пленными лицами, находящимися в розыске на находящейся под контролем Киева территории, и который до настоящего времени все еще не подписан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что поставка Россией в Донбасс комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь», противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», беспилотников «Орлан», а также тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» способствовала бы отрезвлению украинских властей.