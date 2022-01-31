Луганск, 31 января 2022, 09:40 — REGNUM Поставка Россией в Донбасс комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь», противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», беспилотников «Орлан», а также тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» способствовала бы отрезвлению украинских властей. Об этом 31 января заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник
Леонид Пасечник
Sovminlnr.ru

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«Появление в нашем военном арсенале таких названий, как «Панцирь», «Солнцепек», «Орлан», «Корнет» и прочих стало бы холодным отрезвляющим душем для отдельных разгоряченных вояк и украинских пропагандистов», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом глава ЛНР отметил, что «иллюзия о «маленькой победоносной войне» в Донбассе» должна исчезнуть даже в наиболее «воспаленном мозгу «укропатриотов» и в первую очередь у тех, кто находится у власти в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на данный момент ЛНР не получала официальных приглашений на переговоры с Украиной в Стамбул.