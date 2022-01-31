Луганск, 31 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. На данный момент Луганская Народная Республика (ЛНР) не получала официальных приглашений на переговоры с Украиной в Стамбул. Об этом 31 января заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Glava-lnr.info Глава ЛНР Леонид Пасечник

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"Никаких официальных письменных предложений мы не получали. Были только консультации в рамках контактной группы, снова же, исключительно по инициативе координатора от ОБСЕ», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Пасечник уточнил, что в этом случае, по его мнению, фокус внимания смещается на не самые значимые детали и потому, это, как считает глава ЛНР, является одним из способов увести переговоры от их основной сути.

При этом раньше глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять встречу РФ и Украины в «минском» формате и оказать поддержку таковой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что «легкой военной прогулки» в Донбассе для поднятия своего рейтинга не выйдет у нынешних властей Украины.