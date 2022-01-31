Луганск, , 09:23 — REGNUM «Легкой военной прогулки» в Донбассе для поднятия своего рейтинга не выйдет у нынешних властей Украины. Об этом 31 января заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Lug-info.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Как отметил в интервью РИА Новости глава ЛНР, любая провокация или попытка военной эскалации конфликта украинскими властями обернется кровью, гробами и слезами матерей для обеих сторон конфликта.

«Никакой «легкой военной прогулки» для поднятия рейтинга очередного правителя здесь не будет, только смерть и разрушения. Это должно крепко засесть в голове каждого из них (представителя нынешней власти Украины — ред.)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что даже после ухода с Украины Североатлантического альянса (НАТО), стране не позволят мирно жить подготовленные Центральным разведывательным управлением США диверсанты.