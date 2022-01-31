Луганск, 31 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. На Украине готовят специалистов по организации партизанского движения, эту работу уже много лет ведёт Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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Он отметил, что украинцев обучают небольшими партиями, не засвечивая имена стажёров. На военных базах ЦРУ они получают навыки по организации подполья, конспирации, вербовке, проведению диверсий, применении невоенных средств в качестве оружия, затем из возвращают на Украину.

«Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведет еще с 2015 года», — заявил Пасечник в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Пасечник также рассказал о прибытии на Украину наёмников под видом военных инструкторов из стран НАТО.

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