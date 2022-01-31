Луганск, , 08:39 — REGNUM Число наёмников, прибывающих на Украину под видом инструкторов, в последние дни растёт. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Glava-lnr.info

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Он подчеркнул, что никакой тайной не является присутствие на украинской территории сотен иностранных инструкторов из стран НАТО. Они находятся в стране на ротационной основе, это официальные данные.

«Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наёмники», — сказал Пасечник в интервью РИА Новости.

Глава ЛНР добавил, что Яворовский полигон во Львовской области, и не только он, давно находится под управлением иностранных инструкторов, хотя числится украинским. Иностранцы готовят там бойцов и младший командный состав сил специальных операций, то есть разведчиков и диверсантов.

Он обратил внимание на то, что у инструкторов-наемников есть свои наниматели и собственные задачи. Совершенно не обязательно, что они будут следовать приказам украинских командиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Пасечник также рассказал о стягивании Украиной в Донбасс тяжёлого вооружения и техники.

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