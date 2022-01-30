Лондон, 30 января, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетит Украину на следующей неделе. Об этом она сама сообщила 30 января на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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»Жду поездки на Украину на этой неделе, чтобы поддержать», — написала Трасс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в ближайшее время Лондон расширит санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

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