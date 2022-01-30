Лондон, , 12:53 — REGNUM Лиз Трасс — глава МИД Великобритании — подтвердила, что «на неделе» Лондон расширит санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, передает Sky News.

Она подчеркнула, что Лондон может ввести санкции только против тех, кто «напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине». По ее словам, Лондон планирует расширить перечень лиц, попадающих под ограничения, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима РФ, может «стать мишенью».

«У олигархов … и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», — заявила она.