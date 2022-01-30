Багдад, 30 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заболел COVID-19. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе МИД Ирака.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Министр Фуад Хусейн заболел коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья министра отличное, политик идёт на поправку.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Ирака подтвердили первые случаи заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

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