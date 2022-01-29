Лондон, 29 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали журналиста Кона Кафлина за его статью, в которой он адресовал «предупреждения» президенту России Владимиру Путину.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

По мнению Кафлина, глава российского государства якобы совершит «ошибку катастрофических масштабов» в случае, если решит напасть на Украину.

Однако пользователи не поддержали позицию журналиста, отметив, что власти России не намерены никуда вторгаться и хотят только получить гарантии безопасности.

«Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе», — написал читатель под псевдонимом David Paterson.

Также пользователи считают, что «Россия не хочет ни войны, ни захватов, Москва опасается вступления Украины в НАТО».

«А если в итоге Украину не возьмут в альянс, какую страну следующей принесут в жертву русскому медведю?» — задался вопросом пользователь под ником Nigel Dennison.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.

Читайте также: CNN: между Зеленским и Байденом нарастает напряженность