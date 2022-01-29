В Британии раскритиковали журналиста за «предупреждения» в адрес Путина
Лондон, 29 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали журналиста Кона Кафлина за его статью, в которой он адресовал «предупреждения» президенту России Владимиру Путину.
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По мнению Кафлина, глава российского государства якобы совершит «ошибку катастрофических масштабов» в случае, если решит напасть на Украину.
Однако пользователи не поддержали позицию журналиста, отметив, что власти России не намерены никуда вторгаться и хотят только получить гарантии безопасности.
Также пользователи считают, что «Россия не хочет ни войны, ни захватов, Москва опасается вступления Украины в НАТО».
Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.
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