Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Между Вашингтоном и Киевом растет напряженность из-за позиции по вопросу об угрозе «вторжения» РФ. Об этом 29 января передает CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Джо Байден и Владимир Зеленский President.gov.ua

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Отмечается, что американский лидер Джо Байден и его помощники недовольны тем, что власти Украины «преуменьшают угрозу» якобы готовящегося вторжения и «без особой благодарности» принимают поддержку Вашингтона.

При этом власти Украины считают, что Вашингтон «чрезмерно реагирует» на сложившуюся ситуацию, «сея панику», но отказываясь вводить превентивные санкции против РФ.

По словам одного из советников Зеленского, «Киев больше оценил бы принятие превентивных сдерживающих мер, таких как санкции в отношении «Северного потока», чем постоянные устные предупреждения о «неминуемой войне».

Ранее он пожаловался на экономические потери, которые несет страна из-за нагнетания Западом ситуации вокруг возможного вторжения РФ.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением РФ, Киев вместе с Западом готовят провокации сами.