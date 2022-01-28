Москва, 28 января, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Россия не собирается нападать на Украину. Об этом в интервью радиостанциям 28 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Со стороны Российской Федерации войны [с Украиной] не будет», — заверил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом он добавил, что, вероятно, есть силы, которые хотели бы реализации такого сценария.

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«Я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия [вокруг Украины]», — подчеркнул Лавров.

Российский министр также добавил, что украинские власти не контролируют «огромное количество военнослужащих» на линии соприкосновения в Донбассе. По данные Запада, речь идёт о почти 100 тысячах человек. Лавров отметил, что значительная часть, находящихся там подразделений, — это «бывшие добровольческие батальоны, нынешние какие-то батальоны территориальной обороны, отряды народного сопротивления».

«Киевский режим большую часть из этих вооружённых людей не контролирует», — сказал Лавров.

Что касается эвакуации дипломатов Запада из Киева, то, по его словам, вероятно и Москве следует задуматься о безопасности своей дипмиссии на Украине.

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«Значит, они чего-то знают, чего не знают остальные? — заключил глава МИД РФ. — Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что сама мысль о войне между русским и украинским народами неприемлема для Москвы. Он подчеркнул, что Россия не намерена нападать на кого-либо.