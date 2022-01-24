Александр Белов, 24 января 2022, 18:02 — REGNUM После состоявшихся в январе переговоров между американскими и российскими дипломатами в том, что касается предотвращения столкновения с Россией из-за Украины, наблюдается более мрачная картина, чем когда-либо. В то время как президент США Джо Байден пообещал дать «быстрый, жесткий и сплоченный» ответ на любое вторжение России на территорию Украины, представители администрации теперь публично заявляют в социальных сетях, что они «едины ради Украины».
Responsible Statecraft пообщался с множеством ученых и журналистов, занимающихся вопросами безопасности и международных отношений, а также бывших военных и сотрудников спецслужб, на предмет того, чего ожидать в том случае, если США все же решат пойти на вмешательство ради защиты Украины. Ответы экспертов легли в основу статьи, опубликованной 24 января на сайте издания.
Так, по словам старшего научного сотрудника New American Engagement Initiative в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта Эммы Эшфорд, США не станут принимать непосредственное участие в защите Украины от потенциального российского вторжения: туда не будут отправляться военнослужащие, как и не будет прямой военной поддержки со стороны Вашингтона.
Тем не менее было сделано множество других предложений, в рамках которых могли бы быть увеличены объемы продажи летального оружия Киеву, инициированы крупномасштабные учения НАТО в других странах Европы или даже оказана помощь в защите украинских военных объектов от атак России, указала она.
Поставки оружия можно оправдать в случае крупномасштабного вторжения, но администрации Байдена следует проявлять осторожность в отношении любых других шагов, направленных на милитаризацию или углубление участия США или НАТО в этом конфликте. Риски же эскалации просто слишком высоки, тогда как Украина не играет столь важной роли для внешней политики США.
В этом с ней согласен Лайл Гольдштейн, директор по взаимодействию с Азией в Defense Priorities.
В сложившихся условиях, продолжил эксперт, может показаться привлекательной идея ограничиться косвенной ролью в конфликте, например, в части отправки оружия и военных инструкторов, тем не менее такие действия еще больше обострят «новую холодную войну», могут привести к затягиванию конфликта и кровопролития, создать напряженность для альянса НАТО, а также способствовать «горизонтальной эскалации» со стороны России, будь то в Сирии или даже в Венесуэле.
Например, подразделения ВМС США, действующие в Черном море, будут изолированными и очень уязвимыми целями для российских сил. Вполне вероятно, что Москва могла бы рассматривать более масштабную войну на Украине как возможность серьезно растерзать и таким образом наказать членов НАТО, таких как Польша, Румыния или страны Прибалтики, за их прошлые действия, которые в Москве сочли враждебными.
Экономические издержки более масштабной европейской войны также могут быть огромными, но наиболее трагичными последствиями такого развития событий станет распространение большой войны на Азиатско-Тихоокеанский регион, а также ограниченный обмен ядерными ударами — что нельзя исключать, если между Москвой и Вашингтоном начнутся интенсивные бои на Украине.
На данный момент администрация Байдена увеличила поставки противотанковых ракет и другого военного снаряжения на Украину и дала зеленый свет Латвии, Эстонии и Литве на передачу поставленных США противотанковых ракет Javelin и зенитных ракет Stinger украинской армии.
Страны Прибалтики и Польша также призывают к постоянному присутствию американских войск на своей территории, что может повлечь за собой дополнительные расходы, если администрация Байдена удовлетворит их просьбы. Но, возможно, самый большой риск связан с вероятным развертыванием дополнительных американских войск и подрядчиков для помощи в обучении украинских сил использованию систем американского происхождения и помощи в их обслуживании.
В случае российского вторжения Вашингтон мог бы символически поддержать Украину, предоставив ей оружие и подготовив либо регулярные войска, либо повстанческое движение, указывает профессор истории Католического университета Майкл Киммейдж. По его словам, такой подход не требует больших затрат для Соединенных Штатов и не сопряжен с большим риском непосредственного вовлечения Соединенных Штатов в конфликт. Если, с другой стороны, Соединенные Штаты решат защищать Украину от российского вторжения, Рубикон будет перейден. Такое развитие событий потребует предоставления военно-воздушных сил, а также значительных усилий американских войск в территориально большой стране с населением около 40 млн человек. Такой шаг будет чреват для США двумя издержками.
Старший научный сотрудник Института Куинси Анатоль Ливен подчеркнул, что в случае вторжения на Украину Россию ждет победа.
За российским вторжением последует новое предложение соглашения с украинским правительством и Западом, которое будет, скорее всего, включать в себя запрет на вступление Украины в НАТО — или договор о нейтралитете плюс федеративное устройство для Украины с автономией для русскоязычных территорий. В сложившихся условиях у Вашингтона будет три возможных варианта действий.
Во-первых, направить большую часть американских вооруженных сил на Украину, чтобы начать контрнаступление, чтобы вытеснить Россию с Украины. Это повлечет за собой десятки тысяч погибших американцев, риск ядерного уничтожения и открытое приглашение Китаю установить свою гегемонию на Дальнем Востоке.
Во-вторых, начать партизанскую войну против России по образцу войны в Афганистане 1980-х годов. Это привело бы к перманентному конфликту в Европе и вероятности повторных нападений России на Польшу.
Наконец, пойти на компромисс. При этом, безусловно, на этот шаг можно было бы пойти и сейчас — и предотвратить вторжение России в первую очередь.
Дуглас Макгрегор, бывший старший советник исполняющего обязанности министра обороны, отметил, что переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова затягиваются и не дают никаких результатов. Тем временем наращивание российской военной мощи продолжается. Все вооруженные силы НАТО, включая вооруженные силы Соединенных Штатов, могут оказаться в такой ситуации, когда уже «слишком поздно, чтобы изменить исход».
Вашингтон и его союзники, которые так и не признали за последние как минимум 20 лет наличие у Москвы законных интересов безопасности на Украине, неизбежно столкнутся с кардинальным изменением ситуации на местах. Главный вопрос, на который нужно ответить Вашингтону, заключается в том, хочет ли он жить в состоянии постоянного конфликта или кризиса с Москвой?
В том, что США не пойдут на войну с Россией из-за Украины, уверен и Раджан Менон, директор по глобальной стратегии Defense Priorities. Президент Байден, по сути, так и сказал. Украина не питает иллюзий, что американские солдаты будут отправлены умирать ради ее спасения — и тем самым могут спровоцировать полномасштабную войну с Россией, которая закончится ядерной конфронтацией.
Тем не менее один бывший чиновник минобороны призывал к тому, чтобы США сформировали «международную коалицию желающих» — не только для защиты Украины в случае нападения России сейчас, но и для изгнания ее из Крыма и Донбасса.
Тем не менее США и Великобритания вооружают Украину. Американские солдаты тренируют своих украинских коллег с 2015 года в Яворове, недалеко от Львова, на западе Украины. Канада также проводит подготовку с 2020 года.
Для России Украина представляет собой стратегический императив высочайшего порядка, отмечает Роберт Мерри, тогда как вмешательство США в дела этой страны представляет собой проявление идеологического тщеславия, основанного на ложной и опасной доктрине американской праведности в мире, состоящем в основном из «плохих парней». Из-за того, насколько по-разному Москва и Вашингтон смотрят на сложившуюся ситуацию, военный ответ США на российское вторжение на Украину может принести только отрицательные результаты для Америки и Запада: для Европы — хаос, раскол и дестабилизацию; для Украины — более катастрофические последствия, чем если бы США не вмешивались, тогда как Китай пошел бы на все более масштабные провокации, направленные против доминирования Америки в Азии.
Россия же смогла резко увеличить свою геополитическую значимость в глобальном масштабе и доминирование в регионе. США же ждало бы унижение, которое еще больше обнажит уже заметное снижение их способности определять ход мировых событий.
В свою очередь Линдси О'Рурк, внештатный научный сотрудник Института Куинси, отметил, что в случае вторжения России на Украину многие в Вашингтоне, вероятно, сочтут тайное вооружение антироссийских сил на оккупированных Россией территориях привлекательной альтернативой полномасштабной войной и бездействию. Такие шаги обычно приводят к большим издержкам для воюющих сторон и приводят к большему количеству жертв.
На слишком большой разрыв в части воли и потенциала между Россией и США на Украине указал и Пол Пиллар, внештатный научный сотрудник Института Куинси.
Украинские силы — и, если до этого дойдет, украинское «партизанское» движение — смогут не дать России беспрепятственно поглотить Украину. Но Кремль слишком твердо намерен решить связанные с этим вопросы и не станет отступать лишь потому, что конфликт чреват большими издержками для России. Краткосрочная трясина может легко превратиться в долгосрочную для всех участников. Такое развитие событий дорого обойдется США как в финансовом, так и в политическом плане.
Моника Даффи Тофт, профессор международной политики и директор Центра стратегических исследований Флетчерской школы Университета Тафтса, указала на то, что важно понимать, что прямая помощь США Украине будет включать в себя отправку своих вооруженных сил. Вашингтон вряд ли пойдет на этот шаг без резолюции ООН, а этого не произойдет, потому что Россия наложит на такой документ вето. В НАТО нет единой позиции, потому что Москва держит экономику ЕС «в заложниках» у российских энергетических ресурсов. Косвенная же помощь уже предполагает отправку противотанковых средств, другого оборонительного оборудования и киберподдержки.
В краткосрочной перспективе неспособность обеспечить безопасность Украины непрямыми средствами обошлась бы США дорого с точки зрения их репутации, которая уже была подорвана в Сирии, когда в 2013 году была пересечена «красная линия» Барака Обамы, и вялой международной реакцией на «вооруженную аннексию» Крыма Россией в 2014 году. Более того, Россия является основным источником энергоносителей для ЕС.
Катрина Ванден Хеувел, президент Американского комитета по соглашению между США и Россией, заявила о том, что в результате того или иного вмешательства внимание и ресурсы США будут отвлечены от проблем, вызванных пандемией, экономическим неравенством, расовыми различиями и катастрофическими изменениями климата. То, что, по сути, является гражданской войной, перерастет в прокси-войну, что будет иметь серьезные геополитические последствия, в том числе сыграет на руку КНР.
Со своей стороны Стивен Вертхейм, старший научный сотрудник Американской программы управления государством, отметил, что если Соединенные Штаты откажутся начать войну из-за Украины, страны, которую они формально не обязаны защищать, вряд ли это должно удивить китайских лидеров или изменить их решения в отношении Тайваня. Вторжение на Тайвань остается огромной стратегической авантюрой, не говоря уже о личной игре президента Си Цзиньпина, который этой осенью будет избираться на третий срок.
Однако если США непреднамеренно вступят в войну с Россией, им придется перенаправить огромные ресурсы в Европу, что приведет к ослаблению сдерживания Китая в Азии. Более того, китайские лидеры увидят, как Соединенные Штаты нарушат собственные давние ограничения, защищая Украину. Они могут опасаться, что следующим может стать Тайвань — что Америка фактически будет относиться к острову как к части своего оборонительного периметра, даже несмотря на то, что Вашингтон не имеет четких обязательств по защите Тайваня и официально поддерживает его мирное воссоединение с материком. Китай может решить нанести удар, думая, что «сейчас или никогда».