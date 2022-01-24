24 января 2022 | Время чтения 15 мин

Александр Белов, , 18:02 — REGNUM После состоявшихся в январе переговоров между американскими и российскими дипломатами в том, что касается предотвращения столкновения с Россией из-за Украины, наблюдается более мрачная картина, чем когда-либо. В то время как президент США Джо Байден пообещал дать «быстрый, жесткий и сплоченный» ответ на любое вторжение России на территорию Украины, представители администрации теперь публично заявляют в социальных сетях, что они «едины ради Украины».

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Responsible Statecraft пообщался с множеством ученых и журналистов, занимающихся вопросами безопасности и международных отношений, а также бывших военных и сотрудников спецслужб, на предмет того, чего ожидать в том случае, если США все же решат пойти на вмешательство ради защиты Украины. Ответы экспертов легли в основу статьи, опубликованной 24 января на сайте издания.

«Многие в Вашингтоне, в том числе разного рода эксперты в СМИ, говорят, что Вашингтону, возможно, придется пойти на военное вмешательство — прямое или косвенное — для защиты Украины в случае вторжения России. Тем не менее они не раскрывают того, что подобный шаг будет на самом деле означать для США с практической точки зрения и с точки зрения издержек. Исходя из вашего опыта и знаний, если США решат защитить Украину от российского вторжения, какие издержки и последствия повлечет за собой такой конфликт (долгосрочные и краткосрочные) для Соединенных Штатов и для региона?» — звучал вопрос, обращенный к экспертам.

Так, по словам старшего научного сотрудника New American Engagement Initiative в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта Эммы Эшфорд, США не станут принимать непосредственное участие в защите Украины от потенциального российского вторжения: туда не будут отправляться военнослужащие, как и не будет прямой военной поддержки со стороны Вашингтона.

На учениях Sea Breeze 2018 Mil.gov.ua

Тем не менее было сделано множество других предложений, в рамках которых могли бы быть увеличены объемы продажи летального оружия Киеву, инициированы крупномасштабные учения НАТО в других странах Европы или даже оказана помощь в защите украинских военных объектов от атак России, указала она.

Поставки оружия можно оправдать в случае крупномасштабного вторжения, но администрации Байдена следует проявлять осторожность в отношении любых других шагов, направленных на милитаризацию или углубление участия США или НАТО в этом конфликте. Риски же эскалации просто слишком высоки, тогда как Украина не играет столь важной роли для внешней политики США.

В этом с ней согласен Лайл Гольдштейн, директор по взаимодействию с Азией в Defense Priorities.

«Военное вмешательство США, прямое или косвенное, в войну между Россией и Украиной имело бы пагубные и даже катастрофические последствия», — подчеркнул он.

В сложившихся условиях, продолжил эксперт, может показаться привлекательной идея ограничиться косвенной ролью в конфликте, например, в части отправки оружия и военных инструкторов, тем не менее такие действия еще больше обострят «новую холодную войну», могут привести к затягиванию конфликта и кровопролития, создать напряженность для альянса НАТО, а также способствовать «горизонтальной эскалации» со стороны России, будь то в Сирии или даже в Венесуэле.

«Прямое военное вмешательство повлекло бы за собой еще большие риски. Американские силы в регионе, слишком малочисленные, чтобы что-то изменить, скорее всего, станут лишь жертвами конфликта», — продолжил он.

Например, подразделения ВМС США, действующие в Черном море, будут изолированными и очень уязвимыми целями для российских сил. Вполне вероятно, что Москва могла бы рассматривать более масштабную войну на Украине как возможность серьезно растерзать и таким образом наказать членов НАТО, таких как Польша, Румыния или страны Прибалтики, за их прошлые действия, которые в Москве сочли враждебными.

ВМС США в Черном море Official U.S. Navy Page

Экономические издержки более масштабной европейской войны также могут быть огромными, но наиболее трагичными последствиями такого развития событий станет распространение большой войны на Азиатско-Тихоокеанский регион, а также ограниченный обмен ядерными ударами — что нельзя исключать, если между Москвой и Вашингтоном начнутся интенсивные бои на Украине.

«Безумием» считает прямое военное вмешательство США Уильям Хартунг, старший научный сотрудник Института Куинси.

«Никто в здравом уме не предполагает, что США пойдут на прямое вмешательство в случае начала войны. Но даже косвенное вмешательство может обойтись в миллиарды долларов, увеличивая при этом риски эскалации, которая может поставить под угрозу американских военнослужащих и интересы США», — отметил он.

На данный момент администрация Байдена увеличила поставки противотанковых ракет и другого военного снаряжения на Украину и дала зеленый свет Латвии, Эстонии и Литве на передачу поставленных США противотанковых ракет Javelin и зенитных ракет Stinger украинской армии.

«США, без сомнения, заплатят за замену этих ракет, и, прежде чем вы успеете и глазом моргнуть, предлагаемая до сих пор дополнительная военная помощь США, которая исчисляется миллионами, станет исчисляться миллиардами», — продолжил Хартунг.

Страны Прибалтики и Польша также призывают к постоянному присутствию американских войск на своей территории, что может повлечь за собой дополнительные расходы, если администрация Байдена удовлетворит их просьбы. Но, возможно, самый большой риск связан с вероятным развертыванием дополнительных американских войск и подрядчиков для помощи в обучении украинских сил использованию систем американского происхождения и помощи в их обслуживании.

«Если тот или иной американский военнослужащий окажется на передовой и будет убит в случае российского вторжения, ставки — и перспективы эскалации — резко возрастут», — предупредил он.

В случае российского вторжения Вашингтон мог бы символически поддержать Украину, предоставив ей оружие и подготовив либо регулярные войска, либо повстанческое движение, указывает профессор истории Католического университета Майкл Киммейдж. По его словам, такой подход не требует больших затрат для Соединенных Штатов и не сопряжен с большим риском непосредственного вовлечения Соединенных Штатов в конфликт. Если, с другой стороны, Соединенные Штаты решат защищать Украину от российского вторжения, Рубикон будет перейден. Такое развитие событий потребует предоставления военно-воздушных сил, а также значительных усилий американских войск в территориально большой стране с населением около 40 млн человек. Такой шаг будет чреват для США двумя издержками.

Американский солдат (сс) The U.S. Army

«Одна из них будет носить финансовый и военный характер: расходы, необходимые для обеспечения этого вмешательства и развертывания военных ресурсов в Восточной Европе (а не на других театрах военных действий). Вторая издержка —опасность эскалации», — обратил внимание он.

Старший научный сотрудник Института Куинси Анатоль Ливен подчеркнул, что в случае вторжения на Украину Россию ждет победа.

«Администрация Байдена исключила отправку войск; а имея в Европе всего четыре бригады, США в любом случае не в состоянии защитить Украину, а что касается европейских союзников НАТО, то мысль о том, что они будут воевать с Россией на Украине, смехотворна», — заметил он.

За российским вторжением последует новое предложение соглашения с украинским правительством и Западом, которое будет, скорее всего, включать в себя запрет на вступление Украины в НАТО — или договор о нейтралитете плюс федеративное устройство для Украины с автономией для русскоязычных территорий. В сложившихся условиях у Вашингтона будет три возможных варианта действий.

Во-первых, направить большую часть американских вооруженных сил на Украину, чтобы начать контрнаступление, чтобы вытеснить Россию с Украины. Это повлечет за собой десятки тысяч погибших американцев, риск ядерного уничтожения и открытое приглашение Китаю установить свою гегемонию на Дальнем Востоке.

Во-вторых, начать партизанскую войну против России по образцу войны в Афганистане 1980-х годов. Это привело бы к перманентному конфликту в Европе и вероятности повторных нападений России на Польшу.

Наконец, пойти на компромисс. При этом, безусловно, на этот шаг можно было бы пойти и сейчас — и предотвратить вторжение России в первую очередь.

Дуглас Макгрегор, бывший старший советник исполняющего обязанности министра обороны, отметил, что переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова затягиваются и не дают никаких результатов. Тем временем наращивание российской военной мощи продолжается. Все вооруженные силы НАТО, включая вооруженные силы Соединенных Штатов, могут оказаться в такой ситуации, когда уже «слишком поздно, чтобы изменить исход».

"Кажется, что все, что может сделать НАТО, — это сидеть и смотреть, как Россия по своему желанию вторгается в восточные и южные области Украины», — подчеркнул он.

Йенс Столтенберг и солдаты НАТО U.S. Army

Вашингтон и его союзники, которые так и не признали за последние как минимум 20 лет наличие у Москвы законных интересов безопасности на Украине, неизбежно столкнутся с кардинальным изменением ситуации на местах. Главный вопрос, на который нужно ответить Вашингтону, заключается в том, хочет ли он жить в состоянии постоянного конфликта или кризиса с Москвой?

«Если Вашингтон откажется признать, что интересы Москвы в регионе перевешивают его собственные, Вашингтон может стать свидетелем того, как у него в Европе постепенно исчезают союзники. Германия, которая, возможно, является краеугольным камнем в здании НАТО, уже сигнализирует о своей готовности следовать новому политическому курсу в отношении Москвы, который резко отличается от курса Вашингтона», — обратил внимание Макгрегор.

«Сколько еще стран последуют немецкому пути, прежде чем НАТО перестанет иметь какое-либо реальное значение?» — добавил он.

В том, что США не пойдут на войну с Россией из-за Украины, уверен и Раджан Менон, директор по глобальной стратегии Defense Priorities. Президент Байден, по сути, так и сказал. Украина не питает иллюзий, что американские солдаты будут отправлены умирать ради ее спасения — и тем самым могут спровоцировать полномасштабную войну с Россией, которая закончится ядерной конфронтацией.

Тем не менее один бывший чиновник минобороны призывал к тому, чтобы США сформировали «международную коалицию желающих» — не только для защиты Украины в случае нападения России сейчас, но и для изгнания ее из Крыма и Донбасса.

«В этой идее сочетается глупость (какие государства пойдут добровольцами в «коалицию» самоубийц?) с безрассудством (можно представить себе катастрофу, к которой приведет борьба с Россией — не где-нибудь, а у ее порога)», — подчеркнул он.

Тем не менее США и Великобритания вооружают Украину. Американские солдаты тренируют своих украинских коллег с 2015 года в Яворове, недалеко от Львова, на западе Украины. Канада также проводит подготовку с 2020 года.

«Украина, безусловно, имеет право приобретать средства для самообороны. Но неприятная реальность такова, что того, что Украина получила, просто не хватит, чтобы сорвать общевойсковую кампанию России: артиллерийских и авиационных ударов и десантно-штурмовых операций, прокладывающих путь танковым и мотострелковым частям. Будем надеяться, что дипломатия предотвратит войну», — заявил он.

Российский солдат на учениях Mil.ru

Для России Украина представляет собой стратегический императив высочайшего порядка, отмечает Роберт Мерри, тогда как вмешательство США в дела этой страны представляет собой проявление идеологического тщеславия, основанного на ложной и опасной доктрине американской праведности в мире, состоящем в основном из «плохих парней». Из-за того, насколько по-разному Москва и Вашингтон смотрят на сложившуюся ситуацию, военный ответ США на российское вторжение на Украину может принести только отрицательные результаты для Америки и Запада: для Европы — хаос, раскол и дестабилизацию; для Украины — более катастрофические последствия, чем если бы США не вмешивались, тогда как Китай пошел бы на все более масштабные провокации, направленные против доминирования Америки в Азии.

Россия же смогла резко увеличить свою геополитическую значимость в глобальном масштабе и доминирование в регионе. США же ждало бы унижение, которое еще больше обнажит уже заметное снижение их способности определять ход мировых событий.

«Джордж Буш — младший и Барак Обама своими безрассудными и самонадеянными действиями на Ближнем Востоке на десятилетия уничтожили любые перспективы стабильности на этой несчастной земле. В итоге Америка стала похожа на мускулистого болвана», — подчеркнул он.

«Тем не менее действия США в Европе, направленные на противодействие ответным мерам России, которые, в свою очередь, призваны стать ответом на 25-летнюю провокацию блока НАТО, стремящегося окружить Россию, приведут к тому же результату в самой колыбели западной цивилизации. Последствия вполне могут быть катастрофическими», — добавил Мерри.

В свою очередь Линдси О'Рурк, внештатный научный сотрудник Института Куинси, отметил, что в случае вторжения России на Украину многие в Вашингтоне, вероятно, сочтут тайное вооружение антироссийских сил на оккупированных Россией территориях привлекательной альтернативой полномасштабной войной и бездействию. Такие шаги обычно приводят к большим издержкам для воюющих сторон и приводят к большему количеству жертв.

«Кроме того, если Россия вторгнется на Украину, Москва, скорее всего, ограничит свое вторжение регионами Восточной Украины, где к ней относятся более благосклонно. Это, в свою очередь, ограничило бы способность Америки тайно организовать эффективную партизанскую оборону. Даже в случае появления антироссийской оппозиции Россия по-прежнему будет доминировать в регионе, что предполагает малый шанс на достижение успеха в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

На слишком большой разрыв в части воли и потенциала между Россией и США на Украине указал и Пол Пиллар, внештатный научный сотрудник Института Куинси.

«Украина всегда будет гораздо важнее для России, чем для США. Что касается возможностей, сосредоточение российских войск вдоль украинской границы является напоминанием об огромном преимуществе России в плане географии и коммуникаций. Война на Украине была бы проигрышной для Соединенных Штатов с первых же выстрелов», — обратил внимание он.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Украинские силы — и, если до этого дойдет, украинское «партизанское» движение — смогут не дать России беспрепятственно поглотить Украину. Но Кремль слишком твердо намерен решить связанные с этим вопросы и не станет отступать лишь потому, что конфликт чреват большими издержками для России. Краткосрочная трясина может легко превратиться в долгосрочную для всех участников. Такое развитие событий дорого обойдется США как в финансовом, так и в политическом плане.

«Внутри Европы будут обостряться разногласия по поводу отношений с Россией. Пострадает сотрудничество великих держав по другим вопросам. У тех же, кто видит возможность извлечь выгоду из того, что внимание США отвлечено (можно вспомнить Китай и ситуацию вокруг Тайваня), возникнет соблазн действовать», — отметил он.

Моника Даффи Тофт, профессор международной политики и директор Центра стратегических исследований Флетчерской школы Университета Тафтса, указала на то, что важно понимать, что прямая помощь США Украине будет включать в себя отправку своих вооруженных сил. Вашингтон вряд ли пойдет на этот шаг без резолюции ООН, а этого не произойдет, потому что Россия наложит на такой документ вето. В НАТО нет единой позиции, потому что Москва держит экономику ЕС «в заложниках» у российских энергетических ресурсов. Косвенная же помощь уже предполагает отправку противотанковых средств, другого оборонительного оборудования и киберподдержки.

«Если Россия нападет, непрямая поддержка США не помешает России одержать победу», — подчеркнула она.

В краткосрочной перспективе неспособность обеспечить безопасность Украины непрямыми средствами обошлась бы США дорого с точки зрения их репутации, которая уже была подорвана в Сирии, когда в 2013 году была пересечена «красная линия» Барака Обамы, и вялой международной реакцией на «вооруженную аннексию» Крыма Россией в 2014 году. Более того, Россия является основным источником энергоносителей для ЕС.

Катрина Ванден Хеувел, президент Американского комитета по соглашению между США и Россией, заявила о том, что в результате того или иного вмешательства внимание и ресурсы США будут отвлечены от проблем, вызванных пандемией, экономическим неравенством, расовыми различиями и катастрофическими изменениями климата. То, что, по сути, является гражданской войной, перерастет в прокси-войну, что будет иметь серьезные геополитические последствия, в том числе сыграет на руку КНР.

Со своей стороны Стивен Вертхейм, старший научный сотрудник Американской программы управления государством, отметил, что если Соединенные Штаты откажутся начать войну из-за Украины, страны, которую они формально не обязаны защищать, вряд ли это должно удивить китайских лидеров или изменить их решения в отношении Тайваня. Вторжение на Тайвань остается огромной стратегической авантюрой, не говоря уже о личной игре президента Си Цзиньпина, который этой осенью будет избираться на третий срок.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Однако если США непреднамеренно вступят в войну с Россией, им придется перенаправить огромные ресурсы в Европу, что приведет к ослаблению сдерживания Китая в Азии. Более того, китайские лидеры увидят, как Соединенные Штаты нарушат собственные давние ограничения, защищая Украину. Они могут опасаться, что следующим может стать Тайвань — что Америка фактически будет относиться к острову как к части своего оборонительного периметра, даже несмотря на то, что Вашингтон не имеет четких обязательств по защите Тайваня и официально поддерживает его мирное воссоединение с материком. Китай может решить нанести удар, думая, что «сейчас или никогда».