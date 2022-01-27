Москва, 27 января 2022, 16:41 — REGNUM Сама мысль о войне между русским и украинским народами неприемлема для Москвы, сообщил 27 января журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»
Комментируя информационную кампанию, развязанную Западом вокруг украинской темы, российский дипломат заявил, что Россия не намерена нападать на кого-либо, а затем добавил:
Читайте ранее в этом сюжете: США провоцируют Россию ударить по Украине и заранее раскручивают это в СМИ