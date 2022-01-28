Москва, 28 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Ряд западных стран вывозят своих дипломатов из Киева, и это повод для Москвы задуматься о безопасности своих дипломатических работников. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 28 января в интервью российским радиостанциям.

Mid.ru Сергей Лавров

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Он отметил, что своих дипломатов из Киева эвакуируют англосаксы — Канада, Великобритания и США. Вероятно, власти этих стран знают что-то, неизвестное другим.

«Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что Россия воевать ни с кем не хочет, но и грубо наступать на свои интересы не даст.

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