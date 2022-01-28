Москва, , 11:26 — REGNUM Россия не хочет вооружённых конфликтов, но не позволит грубо наступать на свои интересы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 28 января в интервью радиостанциям.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что переговоры с США и НАТО нельзя назвать завершёнными. Больше месяца эти стороны изучали предложения Москвы по гарантиям безопасности, и на днях предоставили ответы «в западном стиле».

«Наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зёрна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам», — добавил глава МИД РФ.

Например, это вопрос о ракетах средней и меньшей дальности, пояснил он.

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