Будапешт, 28 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на следующую неделю, планирует обсудить с главой государства увеличение объёма поставок газа из России. Об этом он заявил в эфире венгерского радио 28 января, передаёт Hungary Today.

Európa Pont Виктор Орбан

Читайте также: Премьер-министр Венгрии хочет обсудить расширение контракта с Газпромом

«Хотелось бы увеличить объемы поставок газа в Венгрию от уровней, согласованных в российско-венгерском газовом контракте», — пояснил премьер-министр Венгиии.

Он также добавил, что проведёт консультации с Европейским союзом и НАТО в преддверии саммита. Орбан также заявил, что по мере роста цен на энергоносители Венгрия хочет укрепить свою энергетическую безопасность за счёт увеличения объёмов поставок газа в соответствии с контрактом между Венгрией и Россией, заключенным в сентябре 2021 года.

Ранее по теме: МИД Венгрии назвал дату визита в Москву премьер-министра Орбана

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года Россия и Венгрия заключили новое долгосрочное соглашение о поставках российского газа, которое начало действовать с 1 октября прошлого года. Новое соглашение с Газпромом рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объёмов закупки газа через 10 лет. Российская компания ежегодно будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд куб. м природного газа — 3,5 млрд куб. м из этого объема будут поставляться через территорию Сербии, а ещё 1 млрд куб. м — через Австрию.