Будапешт, , 08:06 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Россию в начале февраля. Об этом 20 января сообщила пресс-служба МИД страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (сс) Elekes Andor

Визит главы правительства Венгрии назначен на 1 февраля. В ходе визита планируется обсудить ряд вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, Венгрия намерена обсудить расширение газового контракта.

Кроме того, Венгрия рассчитывает договориться с Россией о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» на своих предприятиях.

Также будет обсуждаться вопрос об отправке венгерского астронавта на Международную космическую станцию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Россия всегда в точности и в срок выполняет взятые на себя обязательства в сфере энергетики. Сийярто отверг критику за сотрудничество с Россией в данной сфере, так как, по мнению главы МИД Венгрии, дома в Европе нельзя «согреть политическими заявлениями».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД Венгрии заявили, что в Европе никто не сталкивался с нарушениями в поставках газа Газпромом.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Венгрии заявили об отсутствии нарушений в поставках газа Газпромом