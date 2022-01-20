Будапешт, , 10:07 — REGNUM Во время своего визита в Москву, который должен состояться в феврале, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен обсудить расширение контракта с компанией «Газпром» по поставкам газа. Об этом 20 января рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Виктор Орбан Kremlin.ru

«Хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа, с тем чтобы увеличить объёмы», — сказал глава МИД Венгрии в интервью ТАСС.

Также Сийярто отметил, что на фоне энергетического кризиса в Европе венгерским властям было бы выгодно увеличить объёмы поставок российского природного газа на основе долгосрочного контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен приехать в Россию с визитом 1 февраля.