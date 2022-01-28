Москва, 28 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Ответ Североатлантического альянса по предложениям России о гарантиях безопасности очень идеологизирован, заявил 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссии, особым предназначением, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», — сказал Лавров в интервью российским СМИ.

Министр отметил, что по сравнению с ответом НАТО документ от Вашингтона является едва ли не образцом дипломатических приличий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия не хочет вооружённых конфликтов, но не позволит грубо наступать на свои интересы.

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