Москва, , 12:16 — REGNUM Внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире. Такого мнения придерживается почти треть опрошенных Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом «Ромир» жителей Земли.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно данным глобального опроса, проведённого в конце 2021 года в 45 странах мира, влияние внешней политики РФ на ситуацию в мире позитивно воспринимают 29% респондентов. При этом в России так считают 44% опрошенных.

Наиболее стабилизирующей российскую политику считают в Албании (86%), Вьетнаме (76%), Сербии (64%), Казахстане (62%) и Индии (57%).

Есть и те, кто посчитали действия России на мировой арене дестабилизирующими. Таких, согласно данным опроса, 46%. Наиболее негативно к внешней политике Москвы относятся на Украине (74%), в Австрии (70%), Германии, Косово и Польше — по 69%, Чехии (68%), Швейцарии (66%) и Австралии (65%). Что касается США, то здесь о дестабилизирующей роли Москвы заявили 57% респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что сотрудничество России и Китая в разных областях является мощным фактором сдерживания распространения напряжённости в мире.