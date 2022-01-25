Пекин, , 11:48 — REGNUM Сотрудничество России и Китая в разных областях является мощным фактором сдерживания распространения напряжённости в мире. Об этом 25 января на пресс-конференции заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Посол заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений Китая с Россией

Дипломат подчеркнул, что страны уже привыкли жить и работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции, которая продолжается с 2020 года, однако всё равно ощущаются очень большие трудности.

«На фоне коронавируса, когда, казалось бы, все человечество должно сплотиться, должно объединить усилия для борьбы с этим злом […] мы наоборот наблюдаем усиление международной напряжённости», — заявил дипломат.

При этом Денисов отметил, что Россия и Китай не являются причиной роста напряжённости в мире, скорее наоборот, эти государства предпринимают все усилия для её снижения.

Также в сюжете: Китай и Россия осмелели как никогда — глава МИД Британии

«Я считаю, что само по себе сотрудничество России и Китая, сотрудничество во всех областях, является мощным фактором сдерживания распространения напряжённости, фактором стабилизации и региональной, и международной ситуации», — констатировал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что, несмотря на клевету и усилившуюся дезинформацию со стороны стран Запада, отношения России и Китая будут стабильно развиваться. Он подчеркнул, что китайско-российские отношения зрелые и стабильные, и любые попытки бросить им вызов обречены на провал.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД КНР: отношения с Россией будут развиваться, несмотря на клевету Запада