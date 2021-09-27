Белград, , 15:10 — REGNUM Россия дестабилизирует весь балканский регион. Об этом заявил депутат парламента Сербии от правящей Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз 26 сентября.

Балканы Captain Blood (русский вариант: Савин А. С.)

Так Шормаз прокомментировал визит посла России в Сербии Александра Боцана-Харченко и представителя министерства обороны России, генерал-майора Александра Зинченко военной базе Армии Сербии вблизи города Рашка на административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией.

По словам Шормаза, этот визит можно было бы рассматривать в контексте заявлений официальной Москвы о том, что Россия заинтересована в сохранении мира в регионе. Тем не менее, депутат заявил, что он лично в это не верит.

«Я обвинил Москву и в том, что она стоит за якобы гражданскими протестами в июле 2020 года, возникшими из-за усиления мер борьбы против эпидемии коронавируса. Россия ничего не может. Он (посол — ИА REGNUM) может прогуливаться сколько угодно. Мне не нравится то, что этим он отсылает ложную картину сербским гражданам, так как Россия ничего не может. Ситуация вокруг Косово и Метохии не может быть решена в СБ ООН, так как никогда ничего там не решалось. Нет такого примера», — процитировало издание «Данас» слова Шормаза.

Шормаз добавил, что существовало несколько примеров, когда «СБ ООН только создавал проблемы». По его мнению, косовский вопрос можно решить только посредством диалога Белграда и Приштины.

«А в ходе этого диалога лучше всего было бы поддерживать хорошие отношения с США. Потому что Россия ничего не сможет сделать, Китай не сможет, Евросоюз не сможет и это демонстрирует изо дня в день. Как бы это нам не нравилось, но единственная страна, которая может уразуметь Приштину — это США. Поэтому президент Вучич обращается по правильному адресу», — подытожил Шормаз.

Напомним, что Драган Шормаз является главой делегации Сербии в Парламентской ассамблее НАТО. Ранее Шормаз заявил о том, что Россия не является мировой державой и что Сербия не должна проводить совместные военные учения с Россией или с Китаем. По его словам, Россия не хочет, чтобы Сербия вступила в ЕС и НАТО.