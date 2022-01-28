Сеул, 28 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 9020 человек. Об этом 28 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 28 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 615 896 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 24 645 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 931 494 человека. Уровень полной вакцинации составил 85,6%.

«Бустерную» дозу получили 310 711 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 26 359 222 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 16 096 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 793 582.

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