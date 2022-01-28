Сеул, , 04:32 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявил 16 096 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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Из них 15 894 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом такие показатели впервые фиксируются в Южной Корее с начала пандемии. Тем не менее уже четвертый день подряд в республике зафиксирован рекордный рост заболеваемости COVID-19. Центр утверждает, что это связано со стремительным распространением штамма «Омикрон», который занял доминирующее положение в стране.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 793 582. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6678 человек.