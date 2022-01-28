Вашингтон, 28 января, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Позиция Германии по вопросу поставок оружия на Украину не подрывает единство США и их союзников, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

(сс) The White House Джен Псаки

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Германские власти не хотят поставлять Украине оружие поражающего действия, об этом не раз заявляли и канцлер Олаф Шольц, и министр иностранных дел Анналена Бербок. Псаки, комментируя позицию Берлина, заявила, что «единство не означает идентичность», а самое главное — это единство против воинственной риторики, наращивания войск и возможного «вторжения России на Украину».

«Мы пришли к выводу, что Германия весьма солидарна с нами в этих усилиях, как и другие европейские страны», — сказала представитель администрации США.

Псаки добавила, что есть «целый ряд возможностей и потенциалов» для помощи и поддержки Украине со стороны различных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что вопрос о поставках Киеву оружия должен решаться в рамках НАТО. Он также полагает, что любые возможные антироссийские санкции ударят и по Германии.

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